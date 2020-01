700 kilogramów ryb wyrzuconych do lasu. Leśnicy: nie potrafimy zrozumieć

Do lasu w nadleśnictwie Przymuszewo (pomorze) nieznany sprawca wyrzucił blisko 700 kilogramów nieżywych ryb. "Taka ilość odpadów organicznych stanowi zawsze zagrożenie dla środowiska i ludzi" - alarmują leśnicy i liczą koszty.

O patologii związanej z wyrzucaniem śmieci do lasu słyszy się dość regularnie. Jednak to, na co natrafili leśnicy z nadleśnictwa Przymuszewo, przeszło ich wszelkie wyobrażenia.