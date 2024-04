75 to nowe 65. Wiek emerytalny przyszłości

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa wiele krajów wkrótce osiągnie punkt, w którym więcej osób odejdzie z rynku pracy, niż na nim pozostanie. W Wielkiej Brytanii ten punkt może zostać osiągnięty do 2029 r.; w Brazylii do 2035 r.; w Indiach do 2048 r.; a w USA do 2053 roku.