8 cech, które świadczą o tym, że jesteś bardziej inteligentny, niż ci się wydaje

8. Jesteś leworęczny

Znacząca zależność istnieje również między inteligencją a leworęcznością. Alan Searleman z St. Lawrence University twierdzi, że osoby leworęczne są bardziej inteligentne niż te posługujące się prawą ręką, a dokładnie, że mają bogatszy zasób słów. Autor badania tłumaczy to tym, że leworęczność wiąże się z większym wysiłkiem, co ma pozytywny wpływ na sprawność. Leworęczni w dzieciństwie często są uczeni, by wykorzystywali również prawą rękę. Bywa, że leworęczni w niemal równym stopniu co lewą, potrafią się posługiwać prawą ręką. Właśnie to ma wpływ na rozwój obu półkul mózgu — stymulowane są w podobnym stopniu, co podnosi ich efektywność. Leworęczni często są bardziej kreatywni i wyróżniają się nieszablonowym myśleniem.