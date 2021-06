8 skutecznych sposobów na reklamę firmy w Internecie

Remarketing

Na pewno kilka razy zdarzyło Ci się zobaczyć reklamę produktu, o którym przed chwilą pisałeś ze znajomymi lub produktu, którego niedawno oglądałeś - to jest właśnie remarketing. Remarketing to bardzo sprytne i całkiem niedrogie narzędzie marketingowe, które wyświetla reklamę poszczególnej grupie odbiorców. To sposób docierania do klientów, którzy przynajmniej raz odwiedzili Twoją stronę lub dodali dany produkt do koszyka, ale ostatecznie nie dokonali zakupu. Takim osobom możesz później wyświetlać reklamę, która ponownie zachęci do wejścia na stronę i sfinalizowanie transakcji.