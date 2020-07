Afera na rynku spożywczym. Znane sieci oskarżone o zmowę cenową

Autoridade da Concorrência - odpowiednik polskiego UOKiK-u - oskarżył on sześć dużych sieci spożywczych o to, że w porozumieniu z dwoma producentami napojów ustalali ceny ze szkodą dla klientów.

Do niezgodnych z prawem działań miało dochodzić w latach od 2002 do 2017 roku w przypadku firmy Sumol + Compal oraz od 2006 do 2017 r. w przypadku firmy Sogrape.

„Potwierdzamy, że prowadzone przez nas dochodzenie dotyczy bardzo poważnych kwestii. Mamy do czynienia z sytuacją, gdy sieci detaliczne wykorzystują swoje dwustronne relacje biznesowe z dostawcami, by w ten sposób doprowadzić do sytuacji, gdy wszystkie uczestniczące w procederze sieci wyznaczają te same ceny detaliczne dla określonych produktów” – czytamy w komunikacie urzędu.