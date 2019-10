WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Informacja prasowa aff44 4 godziny temu aff44 - nowy wymiar afiliacji Sieć afiliacyjna Affilliate44, będąca częścią Grupy LOANDO, przeprowadziła rebranding. Nazywa się teraz aff44. Zmienione zostało logo sieci oraz strona internetowa. Powstała nowa aplikacja mobilna, zmiany zaszły też w sposobie funkcjonowania. Firma ma teraz nowe wartości oraz struktury. Rozszerzony został zespół sieci, który opiera się obecnie na Account Managerach, pracujących bezpośrednio z wydawcami. Dzięki rebrandingowi, wprowadzeniu zmian strukturalnych i nowym procedurom aff44 chce rozpocząć nową erę swojej działalności. (Fotolia, Fot: WavebreakmediaMicro) aff44 to już od lat jedna z największych sieci afiliacyjnych w sektorze finansowym. Swoją pozycję zawdzięcza bogatemu portfolio kampanii i wysokim stawkom oferowanym wydawcom. Wszyscy kontrahenci aff44 mają stałą kontrolę nad swoimi działaniami. Dba o to doświadczony zespół Account Managerów, a ułatwiają narzędzia dostępne do dyspozycji partnerów, takie jak wprowadzona właśnie aplikacja mobilna czy nowy panel dla wydawców. Przeprowadzony wewnętrznie audyt aff44 ujawnił obszary, którym firma poświęciła przy rebrandingu najwięcej uwagi. Podczas doskonalenia dotychczasowych procesów podjęto decyzję o zmianie wizerunku sieci, tak, by odpowiadał nowej wizji Właścicieli. Głębokiej zmianie strukturalnej odpowiada równie gruntowna zmiana wizerunkowa, która wyraźnie zaznacza granicę między Affilliate44 a aff44. Wyznaczono też nowe wartości, którymi będzie kierowała się marka. Obecnie są nimi: Ambicja - ciągłe dążenie do doskonałości oferty i nieustanny rozwój, Transparentność - proste i jasne zasady współpracy oraz przejrzystość procesu afiliacyjnego, Profesjonalizm - najwyższe standardy obsługi klienta oraz innowacyjne rozwiązania. Co nowego? Najważniejsze z nowości przygotowanych przez zespół aff44 to nowa strona internetowa (https://aff44.com), aplikacja mobilna, panel dla wydawców i planowana ekspansja zagraniczna. Wprowadzono również nowy system zarządzania, mający na celu usprawnienie procesów wewnątrz samej organizacji i odświeżenie struktury firmy. Przekształcenie Affilliate44 w aff44 to nowe rozdanie dla partnerów i pracowników sieci. Zmiany w firmie sięgają dużo głębiej niż sam rebranding. Pojawiło się sporo nowości, mających na celu usprawnienie całego procesu marketingu afiliacyjnego, takich jak aplikacja mobilna czy nowy panel dla Wydawców. Udoskonalanie i optymalizacja wewnętrznych systemów zajęły ponad pół roku. Sieć aff44 jest teraz gotowa, by stać się liderem całej branży afiliacyjnej przez wyznaczanie nowych trendów i wartości na rynku. W stosunku do Affilliate44 nie zmieniła się na pewno jedna rzecz - aff44 będzie równie wytrwale dążyć do utrzymania silnej pozycji wśród innych sieci afiliacyjnych specjalizujących się w finansach. Sukces mają zapewnić marce dogodne warunki oferowane współpracownikom i nowatorskie podejście do realizowania kampanii. "To, co wyróżnia markę aff44 spośród innych sieci afiliacyjnych to przede wszystkim to, że oferujemy jedne z najwyższych na rynku stawek, terminowe i szybkie płatności faktur oraz posiadamy autorską technologię, którą udostępniamy partnerom. Nieustannie dążymy do podnoszenia naszych kwalifikacji oraz rozwijania aff44, by móc oferować naszym wydawcom jak najlepsze usługi" - komentuje Rafał Szunejko, Head of Affiliate Marketing w aff44. Zmiany kadrowe i zagraniczne kierunki rozwoju Rozwój aff44 nie ogranicza się do Polski. Już teraz sieć współpracuje z reklamodawcami oferującymi kampanie przeznaczone na rynki zagraniczne, a ich liczba będzie w najbliższych miesiącach rosła. „Mamy już dostępne kampanie do promowania na Hiszpanię, Czechy, Ukrainę, Rosję i USA. Chcemy, żeby było ich coraz więcej i do tego dążymy. Niebawem nasi wydawcy mogą spodziewać się nowych kampanii na rynki zagraniczne" – mówi Rafał Szunejko, Head of Affiliate Marketing w aff44. Zmiany kadrowe zostały przeprowadzone również w samej Grupie LOANDO (właściciel loando.pl i pozyczkaportal.pl), do której należy aff44. Od maja do zespołu LOANDO dołączył m.in. Krzysztof Przybysz, który został CEO całej grupy. Wcześniej obejmował to samo stanowisko w Grupie Ferratum, gdzie pracował przez 11 lat.