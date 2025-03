Znana marka z USA wraca po upadłości. Wkroczy też do Polski

Na konferencji prasowej w Paryżu przedsiębiorca Cédric Meston ogłosił, że zakupił 100 proc. udziałów Tupperware France. Z jego zapowiedzi wynika, że od kwietnia 2025 r. marka wraca na kilka rynków - we Francji, w Belgii, Niemczech , we Włoszech i w Polsce.

Przedsiębiorca wyraził nadzieję na szybkie uzyskanie zgody na odnowienie licencji. - To kwestia godzin lub dni, by uzyskać zielone światło - stwierdził. Nowy plan biznesowy ma zostać przedstawiony przed sądem handlowym we Francji do czerwca.