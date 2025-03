Redakcja WP postanowiła sprawdzić, jak wyglądają i ile kosztują przyjęcia komunijne w 2025 r. - To nie są już przyjęcia takie jak 20, 30 lat temu, gdzie po uroczystości w kościele rodzina spotykała się w domu i zjadała obiad - przyznał w rozmowie z WP Emil Wdowski z Hotelu Warszawianka.

W wielu obiektach, w których organizowane są przyjęcia komunijne, są dostępne dwie opcje - dania w formie bufetu lub w wersji serwowanej do stolika . Cena za talerzyk komunijny zależy od tego, który z wariantów wybierzemy.

8 tys. zł za komunię? Matka bliźniaków: "To teraz małe wesele"

8 tys. zł za komunię? Matka bliźniaków: "To teraz małe wesele"

Nasi rozmówcy wskazują, że przyjęcia komunijne trwają zazwyczaj od 3 do 7 godzin. W niektórych miejscach istnieje możliwość ich wydłużenia.

- Imprezy liczą do 30-40 osób, są łączone na jednej sali, więc w sumie liczba osób jest dość duża. Jest to związane również z tym, że terminy w wielu kościołach się pokrywają - przyznaje Daniel Wojciechowski z Hotelu Mela Verde.

- U nas są zazwyczaj mniejsze grupy, liczące około 30 osób. W przypadku większych rodzin wielopokoleniowych mamy od 50 do 80 gości - podkreśla Rafał Wawrzycki z Villi Toscana.

Dopytywany o trendy komunijne wskazuje na dubajską czekoladę. - W co drugim zapytaniu są torty o smaku dubajskiej czekolady - przyznaje Wdowski.

W związku z wysokimi kosztami przyjęć, w mediach społecznościowych rozgorzała ostatnio dyskusja na temat tego, ile wypada włożyć do koperty jako komunijny gość . Wątek rozpoczęła internautka, która szykuje się na pierwszą komunię swojej chrześnicy.

"Jak czytam 1,5 czy 2 tys. zł to śmiać mi się chce, jak ludzie sami na siebie kręcą bicz, próbuj ąc pokazać się za wszelką cenę. Większość ludzi niestety nie ma pojęcia o co tak naprawdę chodzi w byciu chrzestnym i utożsamiają to tylko z drogimi prezentami, tak naprawdę nie wiedząc jak ma np. na imię najlepszy przyjaciel tego chrześniaka, czy która czekoladę lubi najbardziej" - oceniła jedna z uczestniczek dyskusji.