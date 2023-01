Aldi chce otworzyć ponad sto sklepów w rok. Niemiecka sieć ma jasny cel

"Nasz cel to wzrost liczby sklepów o 50 procent do końca 2023 roku" - poinformowali portal dlahandlu.pl przedstawiciele sieci. Dziś Aldi ma 251 placówek. Jeśli plany się powiodą i sieć powiększy się o połowę, będzie to oznaczało ponad 120 nowych sklepów Aldi tylko w tym roku. W sumie firma miałaby nad Wisłą już wtedy ponad 370 placówek.