Biedronka otwiera przed świętami 13 nowych sklepów. Oto lista miejscowości

Od 12 do 17 grudnia Biedronka otwiera 13 nowych sklepów, z czego dziewięć w czwartek. Placówki powstały w różnych częściach Polski, od Pomorza po Śląsk. Pracę znalazło w nich 120 osób. To kolejne dni intensywnej ekspansji po tym, jak sieć otworzyła na przełomie listopada i grudnia 11 nowych i wyremontowanych sklepów. I to jeszcze nie koniec.