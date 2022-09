Aldi otwiera kolejny sklep w Polsce. Niemiecka sieć rośnie w siłę

Nowy sklep Aldi w Radzyminie znajduje się przy ul. Wołomińskiej 5. Otwarcie nastąpi w środę, placówka od poniedziałku do piątku będzie pracować od godziny 6 do 22, a w niedziele handlowe od 9 do 20. Sklep ma 1390 metrów kwadratowych powierzchni, przed nim dostępny jest komfortowy parking.