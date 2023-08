All inclusive w wykonaniu Rosjan. Chcieli wynieść z hotelu 35 kilogramów jedzenia

Do zdarzenia doszło w jednym z hoteli w Antalyi. Rosyjscy turyści chcieli wynieść skradzione jedzenie z hotelu, ale uniemożliwili im to pracownicy obiektu. W mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać, jak pracownicy hotelu, którzy weszli do pokoju Rosjan, wyrzucają z lodówki na łóżko ogromne paczki z jedzeniem - jabłka, cukierki, suszone owoce, dziesiątki puszek z napojami gazowanymi. Turyści zebrali także ogromną ilość saszetek z cukrem i herbatą. Wynieśli nawet masło z restauracji, zawijając je w folię.