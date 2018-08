Amazon wysyła pracowników z Polski do Stanów. Wystarczy napisać, za co lubi się Amazona

Amazon wyśle z każdego polskiego centrum pracowników do swojej głównej siedziby w Seattle. Warunek? Trzeba przekonująco napisać o tym, za co się ceni swoją pracę. - Chcemy się dowiedzieć, czemu nasi pracownicy chcą z nami być - mówi nam przedstawicielka firmy.

Wycieczka do Seattle ma, zdaniem firmy, dać lepiej poznać pracownikom swoją organizację. To właśnie w Seattle, największym mieście stanu Waszyngton w USA, Jeff Bezos zakładał w garażu Amazona, to tam też do dziś mieści się główna siedziba amerykańskiej korporacji.

Jak mówi nam Marta Rzetelska, PR manager polskiego oddziału Amazona, wycieczki do Seattle to część programu "Znalazłem swoje miejsce". - W jego ramach prosimy naszych pracowników, aby powiedzieli nam, dlaczego chcą z nami być, czemu uważają, że Amazon to ich miejsce - opowiada Wirtualnej Polsce Rzetelska. Wyjazd do siedziby Amazona to nagroda dla tych, którzy prześlą najciekawsze wypowiedzi. Jak zapewnia nas Rzetelska, wygrywają naczęściej szeregowi pracownicy, a nie liderzy czy menedżerowie polskich magazynów.