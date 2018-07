Amerykanie pokochali polską wieprzowinę. Płacą za nią jak za zboże

USA stały się największym odbiorcą polskiej wieprzowiny. Dla branży mięsnej to powrót do lat 60. ubiegłego stulecia. Wtedy to Polska była uznawana za oceanem za "króla bekonu". Amerykanie nie tylko pokochali nasze przysmaki, ale też są w stanie sporo za nie płacić.

Polski boczek i żeberka posmakowały Amerykanom. (PAP, Fot: PAP/Grzegorz Michałowski)

W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku mieszkańcy USA kupili mięso z Polski warte 275,2 mln zł - informuje "Rzeczpospolita".. A to wzrost aż o 15 procent w stosunku do poprzedniego roku.

W 2013 roku Stany Zjednoczone były na 22. miejscu listy importerów wieprzowiny z Polski. W tym roku znalazły się na miejscu pierwszym - czytamy dalej w "Rz". Tym samym Amerykanie stali się najważniejszym importerem tego mięsa z Polski. Na drugim miejscu są Włosi, którzy kupili naszą wieprzowinę za 121,5 mln złotych oraz Niemcy - ci kupili takie mięso za niecałe 120 mln zł.

Amerykanie pokochali mięso rodem z Polski? Wiele na to wskazuje. Jednak to, że USA stały się liderem importu wynika również z cen. Amerykanie za polskie mięso płacą jak za zboże - nawet 3 euro za kilogram. Niemcy płacą za nie natomiast zaledwie 1,37 euro.

Z informacji dziennika wynika, że wyjątkową popularnością za oceanem cieszy się nasz boczek i żeberka. Bardzo popularna jest jednak również szynka oraz pasztety.