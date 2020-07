Amerykańscy pisarze wypowiedzieli wojnę księgarni, która sprzedaje nielegalne e-booki. Do pozwu przystąpił Amazon

Co ciekawe, do pozwu dołączył Amazon, który sam był w przeszłości oskarżany przez ludzi pióra o to samo. W 2014 r. został oskarżony o zaniżanie cen e-booków, ale sprawa została rozwiązana w sposób satysfakcjonujący i dla twórców, i dla giganta handlu.

- To, czy pirackie kopie książek były łatwo czy trudno dostępne, nie miało realnego przełożenia na sprzedaż książki – mówił w 2017 r. dr Michał Krawczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zespół badawczy przeprowadził ciekawy eksperyment. Naukowcy wzięli ok. 240 książek, które w roku 2016 ukazywały się na polskim rynku. Były to zróżnicowane publikacje, należące do różnych gatunków literackich i wydawane przez 10 wydawnictw.