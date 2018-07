Apartamenty senioralne, czyli emerytura w otoczeniu przyjaciół.

Nam, ludziom żyjącym i pracującym na wysokich obrotach, problemy zdrowotne i ograniczenia wynikające z wieku wydają się często czymś nierealnym lub odległym. Jeszcze mniej rzeczywista zdaje się nam, otoczonym rodziną i przyjaciółmi, wizja samotności. A jednak, samotność to częsta społeczna przypadłość osób w podeszłym wieku, na którą istnieje jednak antidotum.

Bycie samotnym nie leży w ludzkiej naturze. Funkcjonowanie w otoczeniu innych ludzi buduje w nas poczucie przynależności, ale też wartości. Co więcej, relacje z innymi są nam wręcz niezbędne do zdrowego funkcjonowania.

Osoby w podeszłym wieku, które mieszkają samotnie, potrzebują specjalnych warunków i udogodnień. W Polsce coraz popularniejsza staje się idea assisted living. Pierwsze osiedle apartamentów senioralnych w Polsce zostało wybudowane w 2016 roku pod Warszawą przez firmę Senior Apartments - . Oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i wszystkie apartamenty zostały wynajęte .. Są one zaprzeczeniem domów opieki, kojarzonych często z ubezwłasnowolnieniem. Atutem mieszkania na osiedlu senioralnym jest nienachalne, ale niezawodne wsparcie w codziennych sprawach oraz łatwy dostęp do usług opiekuńczych i medycznych. Dla mieszkańców przygotowana jest także szeroka oferta aktywności. Mogą oni w końcu spędzać radosny czas z osobami w ich wieku, nawiązywać przyjaźnie i żyć samodzielnie nie będąc samotnym.

Zakup apartamentu senioralnego to także okazja do bezpiecznego zainwestowania. Zanim nasz bliski senior zdecyduje się na przeprowadzkę lub my sami postanowimy przejść na zasłużoną emeryturę i zamieszkać w apartamencie idealnie dostosowanym do naszego wieku, możemy czerpać zyski z jego wynajmu, na stałym gwarantowanym poziomie 5% rocznie.