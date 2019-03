Apartamenty z widokiem na sąsiada. Oryginalna nieruchomość w Krakowie

Widok z okna to jeden z ważniejszych elementów branych pod uwagę przy zakupie własnego "M". Jeden z budynków mieszkalnych w Krakowie daje możliwość zajrzenia sąsiadowi do mieszkania. Blok jest tak wymyślony, że można nawet przez okno pożyczyć cukier.

"Wnęki z jednej strony mają doświetlać wnętrze, jednak są one na tyle małe, że światła może nie być wystarczająco dużo. Dodatkowo bliskość okien sprawia, że stojąc na balkonie można sobie podać rękę z osobą stojącą w sąsiednim oknie" - wskazuje Kamil Białas z magazynu WhiteMAD.

W budynku znajdują się kawalerki oraz mieszkania dwupokojowe i trzypokojowe o powierzchni od 42 do 96 metrów kwadratowych. Zgodnie z projektem cała powierzchnia użytkowa nieruchomości to 1280 metrów kwadratowych.

Ogłoszenie wskazuje, że to dobra opcja mieszkania m.in. dla rodzin. "Przedstawiona oferta to idealne rozwiązanie dla klientów ceniących sobie dogodną lokalizację, oryginalność, nowoczesność rozwiązań oraz najwyższą jakość. Indywidualny charakter inwestycji sprawia, że jest to miejsce przyjazne zarówno rodzinom z dziećmi, jak i singlom ceniącym sobie spokój i bliskość natury".