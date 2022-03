Apel o jeszcze mocniejsze sankcje na Rosję. Przedstawiciele 14 państw mówią o zbrodni wojennej

Dodano, że "kraje Europy Środkowo-Wschodniej biorą dziś na siebie największy ciężar w organizowaniu pomocy humanitarnej". "Dlatego też apelujemy do Unii Europejskiej o przekazanie środków finansowych wspierających państwa, które przyjmują do siebie uchodźców z Ukrainy. Pomoc ofiarom wojny jest naszą powinnością, ale także ogromnym wyzwaniem. W związku z tym apelujemy do społeczności międzynarodowej o solidarność oraz udzielenie wszelkiej możliwej pomocy uchodźcom" - głosi oświadczenie.