"Putinowi został tylko strach i walka przemocą". Rosjanie zrzucą klapki z oczu?

- Jedna pani skarży się drugiej na brak cukru w moskiewskim sklepie. Kto winny? "Wszystko przez tych cholernych Amerykanów". Jak Niemcy nie będą eksportować Mercedesów, to "upadną fabryki i ludzie pracę stracą" – mówi prof. Tadeusz Klimowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Czy jest szansa na to, by z oczu Rosjan w końcu opadły klapki? – Jak przegrają wojnę, zawali się gospodarka, dojdzie do buntu oligarchów i służb FSB, może wydarzyć się coś zupełnie nieoczekiwanego – uważa dr Jędrzej Morawiecki, socjolog i reporter.