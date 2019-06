Apple dostało propozycję. Ma przenieść produkcję z Chin

Właściciel Foxconnu, tajwańskiego giganta branży elektronicznej, namawia Apple do wyniesienia się z Chin. Terry Gou obawia się sankcji nałożonych przez USA.

Terry Gou, właściciel Foxconnu, tajwańskiej firmy, która jest największym producentem elektroniki i komponentów komputerowych na świecie, namawia Apple do przeniesienie produkcji poza Chiny - podaje mobtech.interia.pl. Amerykański gigant ma być kuszony do przeniesienia produkcji na Tajwan (kontrolowany przez Republikę Chińską) oraz do Indii.