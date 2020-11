Apteka dla aptekarza, nie dla pacjentów. Nawet tysiąc aptek do zamknięcia

Niemal z dnia na dzień mieszkańcy Kamieńska, niewielkiego miasta w województwie łódzkim, dowiedzieli się o zamknięciu apteki przy ulicy Słowackiego. Punkt będzie działał do środy. Co dalej? Nie wiadomo. Przyczyną zamknięcia apteki jest próg 1 proc. Chodzi o przepisy wprowadzone w 2004 roku, zgodnie z którymi jeden przedsiębiorca lub grupa kapitałowa może mieć nie więcej niż 1 proc. aptek w województwie. To uchwalona przez PiS ustawa zwana w skrócie "apteką dla aptekarza".