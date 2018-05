1 z 15 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy WP Finanse coca-cola + 2 pepsioreo Aleksandra Stanek 2h temu 1 z 15 Arbuzowe Oreo, kawowa Pepsi. Oto najbardziej egzotyczne warianty znanych produktów Tych marek spożywczych w Polsce nie uświadczysz Kikuko Nakayama/Flickr, licencja CC BY-SA 2.0 Podziel się W dobie globalizacji regionalizmy i różnice kulturowe chociażby w kuchni coraz bardziej się zacierają. Praktycznie pod każdą szerokością geograficzną możemy obecnie kupić te same batoniki czekoladowe, zjeść podwójną kanapkę z mięsem i serem, która będzie smakowała dokładnie tak samo w Szanghaju, jak i w Będzinie. Jednak globalne koncerny, chcąc jak najlepiej dopasować swoją ofertę do indywidualnych gustów konsumentów, w poszczególnych krajach nieco różnicują ofertę. I tak co prawda w każdej restauracji McDonald's zjemy wspomnianego Big Maca, jednak już w Azji w menu znajdziemy sporo egzotycznych nowości, których np. nad Wisłą nie uświadczymy. Podobnie jest w przypadku innych smakołyków, które za granicą występują w odmianach niedostępnych na polskim rynku. W Europie właśnie debiutują Rubinowe KitKaty, czyli znane batoniki z rubinowej czekolady, które dotychczas były oferowane tylko w Japonii i Korei Południowej. Czy wiedzieliście, że istnieją ciasteczka Oreo o smaku arbuzowym? Czy jedliście kiedykolwiek chipsy Pringles o smaku cynamonowym albo piliście malinową Coca-Colę? Poszperaliśmy trochę i przygotowaliśmy zestawienie marek doskonale znanych nad Wisłą w niecodziennych smakach i odmianach nieznanych polskiemu konsumentowi. Jesteśmy ciekawi, czy chcielibyście, by pojawiły się w naszych sklepach i restauracjach. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne