Z powodu rozprzestrzeniającego się wirusa ASF ceny tucznika na terenie kraju zaczęły wyraźnie rosnąć. Jednak problem dotyka również innych państw europejskich.

ASF. W strefach zagrożonych wirusem ceny tucznika drastycznie wrastają

W Polsce ceny tuczników wzrosły w ostatnim czasie średnio o 10-20 groszy za kilogram (t/t wbc ). Pozostają one jednak niższe niż u naszych zachodnich sąsiadów o ok. 10 centów za kilogram. Szczególne zamieszanie na rynku powstało po potwierdzeniu wirusa ASF w województwie lubuskim.

Obejrzyj: ASF. Rosja sprzedaje wieprzowinę Chinom. Polska nie może. "To układanki polityczne"

Ceny pozostały na poziomie z tygodnia poprzedniego w Danii, Francji i Hiszpanii. Duńczycy zamrozili ceny tuczników na obecnym poziomie do połowy grudnia - podaje portal cenyrolnicze.pl.

ASF. W strefach zagrożonych wirusem ceny tucznika drastycznie wrastają. Kłopoty w całej Europie

W krajach Unii cena tuczników zaczęła wyraźnie rosnąć. Tym samym w 47. tygodniu w Belgii cena skupu wzrosła o 5 centów, w Holandii o 4 centy, a w Austrii o 3 centy. W Niemczech do 27/11/2019 będzie obowiązywała cena VEZG 1,95 €/kg tuszy (+6₵ t/t) pomimo sezonowego wzrostu liczby ubijanych świń oraz większej wagi tusz.

Jest to efekt tzw. boomu eksportowego do Chin oraz większego popytu przedświątecznego. Zakłady ubojowe z trudem pokrywają swoje zapotrzebowanie na surowiec windując ceny żywca do rekordowych poziomów.