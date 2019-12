Asian House. Odwiedziłam sklep nowej sieci. Czy warto tam iść?

W połowie grudnia otwarto pierwszy sklep nowej sieci oferującej spożywcze produkty azjatyckie. Pojechałam do Asian House, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest o co robić szum. Oferta jest naprawdę ciekawa i na pewno jeszcze tam wrócę.

Jako fanka kulinarnych ciekawostek (a w szczególności tych z Dalekiego Wschodu) musiałam pojechać i sprawdzić, co rzeczywiście sklep ma do zaoferowania. Jestem pozytywnie zaskoczona, zarówno asortymentem, jak i cenami.

Wchodząc dalej mamy już tradycyjny sklep. Jako poszukiwaczka oryginalnych azjatyckich smaków muszę powiedzieć, że oferta jest bardzo ciekawa. Znajdziemy tu produkty kuchni wietnamskiej, koreańskiej, japońskiej czy też tajskiej. Kupimy oryginalny sos sriracha (znalezienie go w sklepach wcale nie jest łatwe), sosy rybne, teryaki, z tamaryndowca do pad thaia, pasty curry, bazy do zupy pho, czy różnorakie sosy na bazie chilli.