Atak na giełdę kryptowalut. Wyznaczono nagrodę za informację o sprawcach

Nawet ćwierć miliona dolarów nagrody mogą otrzymać internauci, którzy przekażą informacje o sprawcach ataku na giełdę kryptowalut Binance.

Klienci trzeciej co do wielkości giełdy kryptowalut na świecie – Binance – sami ujawnili fakt cyberataku. Jak pisali na portalu reddit, na kontach użytkowników, bez ich wiedzy i zgody, dokonywane były transakcje. Za tezą, iż działania miały charakter skoordynowany od początku przemawiał fakt, że wszystkie miały ten sam cel. Aktywa klientów giełdy były bowiem wymieniane na jedną z mniejszych kryptowalut – viacoiny.

Zespół giełdy początkowo twierdził, że "nie ma dowodów" na to, by platforma padła ofiarą cyberataku. Po kilku dniach jego podejście się zmieniło. Binance poinformowała o tym, że przeznacza tokeny warte 250 tys. dol. na nagrody dla osób, które przekażą informacje pomocne w ustaleniu sprawców ataku i zamieszania na giełdzie.

Wspomniana kwota stanowi jedynie część środków zarezerwowanych na pomoc w wykrywaniu sprawców podobnych incydentów. W portfelu firmy znajduje się bowiem łącznice 10 mln dol. Binance ma nadzieję, że to wystarczy, by zniechęcić hakerów do podejmowania prób cyfrowych włamań. Wszystkie giełdy kryptowalut na świecie z powodu działalności hakerów straciły łącznie około 700 mln dol.