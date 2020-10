Auchan. Brak maseczek u pracowników i klientów. Sklep odpowiada

- Już na hali zbulwersowało mnie to, jak wiele osób nie ma maseczek. Nie chodzi tylko o klientów, ale też pracowników sklepu. Oni mieli podniesione przyłbice - mówiła pani Kinga dla "Gazety Wyborczej".

- Próbowałam też sama rozmawiać z klientami bez masek. Mówiłam im, że to dla mnie zagrożenie, że mam nowotwór szpiku i inne choroby. Niektórzy, słysząc to, zawstydzeni błyskawicznie zakładali maski, ale byli też tacy, którzy to ignorowali. Nie wiem, czy nie rozumieli, czy nie chcieli rozumieć. Poczułam, że mają w głębokim poszanowaniu moje zdrowie - mówiła pani Kinga.