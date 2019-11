Auchan przecenia żywność z krótką datą. Walczy z marnowaniem jedzenia

Jedzenie za pół ceny - to pomysł Auchan na to, by walczyć z marnowaniem żywności. Francuska sieć wprowadza do niektórych swoich sklepów specjalne działy z przecenionymi produktami.

Auchan chce walczyć z marnowaniem żywności (East News, Fot: Marcin Jurkiewicz/East News)

Jak pisze portal wiadomoscihandlowe.pl, w Auchan wśród przecenionych produktów dominuje paczkowane mięso.

Wszystko w ramach akcji "Razem odpowiedzialni". Kilka tygodni temu informowaliśmy, że z dbałości o środowisko naturalne Aucham pozwolił pakować niektóre wyroby w swoje własne pojemniki, zamiast używać plastikowych "jednorazówek".

Teraz przyszła pora na akcję "Zero waste. Dbamy o żywność, nie wyrzucamy".

- Troska o wpływ, jaki wywieramy na środowisko, jest dziś konieczna by zachować nasz świat. Zobowiązujemy się dbać o planetę ograniczając nasz ślad węglowy. W Auchan zwracamy szczególną uwagę na walkę z marnowaniem żywności, sortowanie odpadów, ograniczenie zużycia plastikowych toreb, lepsze zarządzanie energią czy ochronę bioróżnorodności - chwali się Auchan Retail Polska.

Przypomnijmy jednak, że to nie pierwsza sieć handlowa, która postanowiła wypowiedzieć wojnę marnowaniu żywności. Wiosną akcję "Kupuję, nie marnuję" zaczął Lidl.

Tam również rozpoczęło się od wybranych placówek, ale niedawno akcja rozrosła się na wszystkie sklepy niemieckiej sieci dyskontów.

- "Kupuję, nie marnuję" to projekt, który cały czas rozwijamy. Zależy nam na możliwie największej optymalizacji łańcucha dostaw i minimalizowaniu marnowania żywności – to problem globalny, z którym każdy powinien się zmierzyć i starać się mu przeciwdziałać - mówi Aleksandra Robaszkiewicz z działu komunikacji Lidla.