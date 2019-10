Lidl rozszerza projekt "Kupuję, nie marnuję". Półka z przecenioną żywnością w każdym sklepie

Lidl ustawi we wszystkich swoich sklepach półki z przecenioną o 50 proc. żywnością. Będą to produkty, którym kończy się termin przydatności do spożycia.

Projek "Kupuję, nie marnuję" pilotażowo ruszył w 200 placówkach. (East News, Fot: Tomasz Kawka)

Do tej pory takie półki w ramach projekt "Kupuję, nie marnuję" działały w ponad 200 placówkach sieci. Teraz staną we wszystkich, których jest ok. 690. Pilotaż projektu ruszył w marcu. Sieć postanowiła go rozszerzyć.

O 50 proc. zostaną przecenione produkty o krótkim terminie przydatności: świeże mięso, drób i ryby, produkty chłodnicze, a także np. pakowany chleb czy ciasta. Przecena tych artykułów pojawi się przed upływem terminu przydatności do spożycia i będzie obowiązywać do jego ostatniego dnia - podaje portal dlahandlu.pl.

Pracownicy Lidla będą na bieżąco sprawdzać terminy przydatności produktów do spożycia, a pełnowartościowe artykuły, którym termin będzie się kończył, zostaną objęte promocją.

- "Kupuję, nie marnuję" to projekt, który cały czas rozwijamy. Zależy nam na możliwie największej optymalizacji łańcucha dostaw i minimalizowaniu marnowania żywności – to problem globalny, z którym każdy powinien się zmierzyć i starać się mu przeciwdziałać - mówi Aleksandra Robaszkiewicz z działu komunikacji sieci.

