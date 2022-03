Właściciel OLX ma w Rosji portal. Wśród ogłoszeń oferty pracy w wojsku przy ukraińskiej granicy

Rekrutacja do wojska trwa, właściciel portalu rozkłada ręce

Jak podaje wyborcza.biz, na Avito oferty pracy zamieszcza m.in. rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (praca na terenie obwodów woroneskiego i biełgorodzkiego, które graniczą z Ukrainą), a także wojsko. "Stała pensja. Gwarancje socjalne. Zgrany zespół, dobre kierownictwo! Szukamy do samobieżnej artylerii, nie do piechoty" - cytuje jedno z ogłoszeń wyborcza.biz. I cytuje swoich rozmówców, którzy dodają, że wojsko, podobnie jak FSB, również rekrutuje do jednostek przy rosyjsko-ukraińskiej granicy.