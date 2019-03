Autostrada A2. Jest umowa na poszerzenie trasy Warszawa-Łódź

Dokumentację w ciągu 19 miesięcy opracuje firma Transprojekt Gdański. Zainkasuje za nią 3,4 mln zł.

Rozbudowa autostrady A2 od Łodzi do Warszawy polegać będzie na dobudowie trzeciego pasa ruchu od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków, a na odcinku węzeł Pruszków – węzeł Konotopa czwartego pasa ruchu. Prace przygotowawcze potrwają do 2021 roku. Budowa dodatkowych pasów została rozłożona na 3 lata. Łączny koszt rozbudowy może wynieść ok. 600 mln zł.

Umowa na przygotowanie analizy technicznej z elementami koncepcji na budowę trzeciego pasa ruchu na autostradzie A2 od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim została zawarta 11 marca 2019 r. Oznacza to, że prace przygotowawcze są prowadzone dla całego odcinka Warszawa - Łódź o długości 88 km.

- Ruch na autostradzie A2 pomiędzy Warszawą i Łodzią już teraz zbliża się do wartości granicznych dla obecnego przekroju, a w najbliższych latach spodziewany jest dalszy stopniowy jego wzrost. Spowoduje to, że w perspektywie kilku najbliższych lat może dojść do wyczerpania przepustowości tej trasy. To połączenie będzie miało także bardzo istotne znaczenie w kontekście planów realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dlatego podjęliśmy decyzję o rozbudowie tego odcinka A2 do trzech, a na odcinku najbliżej Warszawy do czterech pasów ruchu w każdą stronę - zaznaczył minister Adamczyk.