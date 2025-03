Awaria czy przyszłość aut? Kierowcy tych modeli narzekają na reklamy

Użytkownicy portalu Reddit zwrócili uwagę na problem reklam wyświetlających się w samochodach Jeep podczas postoju. Jak informuje portal superbiz.se.pl, reklamy pojawiają się na ekranach modeli Gladiator, Wrangler i Grand Cherokee. Stellantis, właściciel marki, przyznał, że to błąd, który ma zostać naprawiony.

Reklamy w samochodach to nie tylko "problem Jeepa". Ford opatentował technologię, która pozwala na wyświetlanie reklam dostosowanych do lokalizacji kierowcy. Algorytm ma analizować reakcje kierowcy na reklamy. To pokazuje, że producenci samochodów szukają nowych źródeł dochodów poza tradycyjną sprzedażą pojazdów.