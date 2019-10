Awarie w ING Banku Śląskim i Banku Millennium. Klienci nie mogą się zalogować w serwisach

Serwisy internetowe ING Banku Śląskiego oraz Banku Millennium mają awarię, która uniemożliwia klientom możliwość zalogowania się na stronie. Ponadto w ING nie działa aplikacja Moje ING.

"Znowu padła wam bankowość internetowa... A co lepsze nie wiadomo do kiedy, bo nikt od was nie potrafi udzielić informacji, ile potrwa usuwanie usterki. Godziny szczytu a bankowość leży... To nie jest pierwszy raz w tym roku, już kilka razy płatności elektroniczne nie działały lub nie funkcjonowały, tak jak należy" – pisze na Facebooku jeden z rozczarowanych klientów banku ING.