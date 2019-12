Bambusowy kubek nie nadaje się do picia. GIS ostrzega

Główny Inspektorat Sanitarny alarmuje. Ten kubek nie nadaje się do kontaktu z żywnością i został wycofany ze sprzedaży.

Chodzi o bambusowy kubek Affek Design by Mondex - podał w czwartek GIS. Mowa o modelu Bamboo Geo o pojemności 240 ml, symbolu HTBB2547 i kodzie kreskowym 5902643322547.

Ta olsztyńska firma nie ma szczęścia do bambusowych produktów. W styczniu tego roku GIS informował o wycofaniu innego jej produktu: pojemnika Bamboo Natural o podstawie kwadratu o boku ok. 8,5 cm i wysokości boku ok. 10,3 cm.