Banki umorzą nawet 200 tys. zł odsetek. Skorzysta kilkadziesiąt tysięcy Polaków

Już 9 tysięcy osób dostało pismo ze spółdzielni mieszkaniowej o umorzeniu odsetek od kredytu z lat 90. Wkrótce otrzyma je kolejne 41 tys. osób. Chodzi o kredyty normatywne, które były zaciągane przez spółdzielnie i następnie przerzucane na nabywców mieszkań.

Jak pisze " Gazeta Wyborcza ", spółdzielnie zaciągały takie kredyty od 1986 do 1992 roku. Po wybudowaniu bloków lokatorzy przejmowali część zadłużenia przypadającą na ich mieszkanie.

Jak pisze gazeta, kredyty pierwotnie opiewały na ponad 300 mln zł, a do 2017 roku kredytobiorcy spłacili ok. 7 mld zł. Państwo dopłaciło 28 mld zł.

Choć nabywcy mieszkań spłacają kredyty od blisko 30 lat - raty doliczane są do czynszu - nadal mają bardzo duże zadłużenie.

- Co roku dostawaliśmy kartkę, która była podzielona na cztery części, informowano nas, jaką mamy kwotę pozostałą do spłaty. Te sumy były ogromne, np. 130 tys. odsetki plus 130 tys. kapitału - mówi gazecie pani Anna.