Banki zabrały się za sprawdzanie Polaków. O co chodzi?

Zainteresowanie weryfikacją wiarygodności płatniczej objęło wszystkie grupy wiekowe oraz obie płcie. Warto jednak zauważyć pewne trendy - nieco częściej sprawdzano osoby w wieku do 30 lat (wzrost z 16 do 18 proc.), a nieco rzadziej osoby powyżej 70. roku życia (spadek z 7,4 do 6,8 proc.). Jak zaznaczono, prawie co druga osoba, której wiarygodność płatniczą sprawdzano, miała od 31 do 50 lat.