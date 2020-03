Banknot 0 euro popularny w sieci. Cena? Nawet 1000 złotych

Nawet do tysiąca złotych poszybowała cena kolekcjonerskiego banknotu o nominale 0 euro, który został wyemitowany w listopadzie. Wtedy wystarczyło za niego zapłacić 25 złotych.

Gdy dziś spojrzymy na aukcje internetowe, to cena mocno poszybowała w górę. Owszem, można kupić banknot o nominale 0 euro za 30-40 złotych, ale jest to na przykład wersja francuska, niemiecka czy włoska. Zdarzają się nawet takie za niecałe 20 złotych.

Jeśli jednak chcemy egzemplarz z Zamkiem Królewskim i Kolumną Zygmunta, to do kieszeni trzeba sięgnąć głębiej. Niektóre aukcje pozwalają kupić go za 429 zł, ale są też takie, gdzie cena wynosi 999 zł. Wiele jest też licytacji, gdzie cena już teraz sięga 200-300 złotych, ale do końca pozostało kilka dni.