Banknot o nominale 19 zł rozszedł się w kilka godzin. Teraz jest wyceniany na 250 zł

Kolekcjonerski banknot o nietypowym nominale 19 złotych jest już w obiegu. To nawiązanie do roku powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Polacy wykupili cały nakład 55 tys. sztuk w zaledwie kilka godzin.

Cena pojedynczego banknotu kolekcjonerskiego wyniosła 80 złotych. Cały ich nakład został wyprzedany, dlatego obecnie chętni mogą go wyłącznie odkupić ze sporą przebitką, gdyż nowi właściciele wyceniają go nawet na 250 złotych.

Banknotem możemy normalnie zapłacić w sklepie. Jest on kolejnym z serii "Niepodległa". Na banknocie umieszczono datę 25 stycznia 2019 roku – jest to nawiązanie do powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.