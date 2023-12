Bankowość korporacyjna – online, mobilnie i… niewidocznie

– Cyklicznie prowadzimy badania naszych klientów, ich opinie są dla nas niezwykle ważne i z dużą uważnością je analizujemy oraz wprowadzamy zmiany, których oczekują. O tym, jak istotne dla nas są ich komentarze i oczekiwania, świadczyć może fakt, co miesiąc – czyli aż 12 razy w ciągu roku – wdrażamy oczekiwane przez użytkowników zmiany i poprawki – wyjaśnia Dariusz Nalepa. – To właśnie głosy klientów zapewniły nam pierwsze miejsce w Polsce w rankingu magazynu Euromoney w kategoriach Best Service (w latach 2020, 2022 i 2023) oraz Market Leader Cash Management Bank (2023), a międzynarodowe jury organizacji Global Finance wyróżniło nas w roku 2023 nagrodami The Best Corporate Digital Bank oraz The Best Corporate Mobile Banking App w Polsce – dodaje ekspert mBanku.