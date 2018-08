Bardzo drogi obiad. Zapomniała o banknotach w piekarniku, upiekła 21 tys. zł

Niecodzienna sytuacja miała miejsce w jednym z banków w Końskim. Do okienka kasowego przyszła kobieta, która chciała wymienić pieniądze. Problem w tym, że były mocno spalone.



Niestety, mieszkanka Fałkowa zapomniała o swojej super tajnej skrytce. Spokojnie zaczęła przygotowania do obiadu . Skutek był opłakany. Z tego, co ocalało, kobieta była w stanie uzbierać 1100 zł, które wzięła do banku, aby wymienić je na nowe banknoty. Inflacja "zjada" oszczędności wypracowane na lokatach

Resztę zebrali, a w zasadzie zeskrobali, koneccy policjanci. Niektóre z pieniędzy trzeba było zebrać z dna i blach. To, co udało się odzyskać, posłano do ekspertyzy. Ma ona na celu ustalić, czy to autentyczne banknoty.