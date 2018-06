Bary mleczne w Polsce. Kultowe i znane od lat znikają, ale w ich miejsce pojawiają się nowe

Kiedyś były stałym elementem szarej, gastronomicznej rzeczywistości w PRL. Potem już w wolnej Polsce stały się schronieniem i jedyną alternatywą dla szukających ciepłego posiłku za małe pieniądze. W ostatnim czasie przeszły do kategorii kultowych „miejscówek”, które po prostu wypada odwiedzać. To może być dla barów mlecznych w Polsce ostatni ratunek.

To zagraniczne grono klientów bar zawdzięczał głównie lokalizacji. Bliskość rynku i Panoramy Racławickiej zachęcała do stołowania się w "Jacku i Agatce" również lokalnych artystów. Sława tutejszej domowej kuchni sprawiła, że były dni, kiedy trudno było o wolne miejsce i trzeba się było ratować rezerwacją.

To już jednak przeszłość. Po ponad 30 latach pracy blisko 70-letnia pani Regina zdecydowała lokal sprzedać. Jak wyjaśniała nam podczas relacji z ostatniego dnia pracy baru, to decyzja prywatna i nie ma nic wspólnego z regulacjami prawnymi czy podatkowymi dotyczącymi barów mlecznych w Polsce.

Kolejne skandale z boczkiem w jajecznicy czy nie przepisową okrasą na pierogach , dalej dają się branży we znaki. Wszystko dlatego, że bary mleczne dostają dofinansowanie z Ministerstwa Finansów na produkty jarskie, takie jak mąka, mleko czy jaja.

Jednak po danych, które udało nam się uzyskać z MF widać wyraźnie jak szuka się tu oszczędności. I tak w 2010 r było to 20,9 mln zł i podobnie wyglądało to z drobnymi różnicami w latach kolejnych. Nagle w 2014 kiedy skarbówka zaczęła mocniej kontrolować bary mleczne i wymyślać sposoby na ich nie przyznawanie, albo rżdanie zwrotu , wykonane dofinansownia było już tylko na poziomie 13,8 mln zł.

Najmniej było w 2015 - 10,5 mln zł, nieco lepiej w 2016 - 13,3 mln zł, w 2017 to już - 14,2 mln zł, a w ustawie budżetowej na rok 2018 zaplanowano na ten cel 18,0 mln zł. Może więc wraz z modą na bary mleczne, aparat skarbowy i MF przestaną dociskać tak te branże.

Tym bardziej, że wspomniana moda jest bezdyskusyjna. Dowodem na to może być słynny w Warszawie Bar Gdański. Wprawdzie przez kłopoty finansowe miał zostać, jak pisaliśmy w WP zamknięty, powrócił z zupełnie nowej odsłonie.

Nie on jeden zresztą, bo bary mleczne cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców dużych polskich miast, w tym i stolicy. To powrót do smaków z dzieciństwa, mówią niektórzy. Jednak główną zaletą takich miejsc jest smaczne jedzenie w przystępnych cenach, o czym doskonale wiedza klienci innych kultowych miejscówek jak Bar Prasowy czy barów sieci Mleczarnia Jerozolimska.