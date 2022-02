Drożyzna i Polski Ład wykończyły osiedlowy sklep. Tłumy klientów na pożegnanie

Zanosiło się na to od dłuższego czasu, aż w końcu zmiany, które nastąpiły w tym roku, przesądziły o decyzji. Sklep Imbryk w Zielonej Górze, znany też jako 1001 drobiazgów, kończy działalność. Po tym, jak smutny los placówki został nagłośniony w mediach społecznościowych, ruszyły do niej tłumy, by pomóc właścicielkom w wyprzedaniu towaru. – To, co się teraz dzieje, to istny tajfun – mówi pani Marta, która wraz z mamą prowadzi sklep.