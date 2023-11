Sklepy znikają jeden po drugim. Co się dzieje?

Handel liczy na poprawę koniunktury, nie będzie to jednak łatwe. Jak wynika z najnowszego Barometru Nastrojów Konsumenckich firmy GfK – an NIQ Company, w październiku ten wskaźnik w Polsce niemal nie drgnął. To już szósty z rzędu miesiąc, w którym uśredniony wynik utrzymuje się na podobnym poziomie - zauważa "Rz".