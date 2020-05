Betonoza. Ciężka choroba polskich miast

Wyrżnąć drzewa, krzewy, trawę przykryć kostką albo granitowymi płytami i centrum miasta gotowe - takiej filozofii hołdują władze wielu polskich miejscowości. To nie tylko gwałt na estetyce, to również pozbawianie mieszkańców cienia i drogocennej wody. Te dwie plagi doskonale znają w Skierniewicach, które odwiedziliśmy.

Nazwanie Skierniewic miastem bez zieleni byłoby głęboko niesprawiedliwe. Niemal w środku miasta jest piękny, duży park z kilkusetletnimi kasztanowcami. Drzew nie brakuje też w innych miejscach. Tym dziwniejsze i trudno wytłumaczalne jest to, co stało się z miejskim rynkiem. Zaatakowała go betonoza. Zadrzewiony niegdyś plac stał się wygolonym do zera, brukowanym klepiskiem.

Mieszkańcy twierdzą, że pełen zieleni i drzew rynek mieli do końca lat 90. Potem któraś władza postanowiła zrobić z tym porządek, plac porządnie wyczyszczono z wszelkiej roślinności i wybrukowano. Później dodano też dwie fontanny, sikające wodą z poziomu chodnika. A dwie dekady później (w czerwcu 2019 roku) w mieście skończyła się woda. Po prostu przestała lecieć z kranów, wyłączono więc też fontanny na rynku.

Brak wody w czerwcu 2019 roku i wcześniejsze pozbycie się praktycznie wszelkiej zieleni z rynku nie są ze sobą powiązane, ale mieszkańcy swoje wiedzą i zwrócili uwagę na tę dziwną korelację.

- Wie pan, drzew na rynku to nie ma już od dawna, szkoda w sumie. Teraz rynek to w zasadzie parking. Mamy tu takie altany, teraz jest nawet przyjemnie, ale latem nie idzie wysiedzieć, taki żar bucha – mówi mi jedyna osoba, która siedzi na ławce. Wszyscy inni po prostu przechodzą, nikt nie zatrzymuje się na placu. Ktoś jest z kimś umówiony, ktoś gdzieś idzie. Tylko ta jedna starsza pani siedzi na ławce.

Na metalowej ławeczce pod miejskim ratuszem siedzi rzeźba profesora Pieniążka. To naukowiec, który w Skierniewicach założył Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (obecnie Instytut Ogrodnictwa). "Profesorze, dałeś nam owoc bogów – JABŁKO, zostawiłeś – SERCE, dziękujemy – skierniewiczanie" – głosi napis pod pomnikiem uśmiechniętego starszego pana. Ale jak na złość nie tylko ławeczka, nie tylko postać, ale i jabłoń są z metalu. Szkoda, że nie siedzi pod żywym drzewem. Tych na rynku jest ledwie kilka. Niedawno posadzone, a już wyglądają na zmęczone życiem.

Wyciągam termometr na podczerwień. Żaden naukowy sprzęt, ale mierzy temperaturę otoczenia. Termometr w samochodzie pokazuje 19 stopni. Celuję w elementy krajobrazu. Ściana – 25 stopni, obudowa lampy – 28. Bruk – 39 stopni Celsjusza! Dotykam, faktycznie jest ciepły.

Wystarczy 4-5 minut spaceru, by z męczącego brakiem zieleni rynku dostać się do parku, dawnego ogrodu arcybiskupów gnieźnieńskich. Wyciągam termometr – bruk, chyba z tego samego kamienia, co na rynku, ma 19 stopni Celsjusza. Dwa razy mniej, niż na placu obok! I – chociaż mamy dopiero koniec maja i upałów nie ma – właśnie w parku tętni życie. Matki z dziećmi, młodzież, emeryci – cały przekrój społeczny.

- Panie, rynek to parking. Kostkę położyli i leży, co w tym rynku fajnego. Jakaś donica, jakieś drzewko, jasno tak, tylko straż miejska łazi. A tu to można siedzieć i siedzieć, kaczki karmić, spokój jest i przyjemność – mówią dwaj starsi panowie, gawędzący na ławeczce.

Epidemia betonozy

Trudno dziś powiedzieć, kto ukuł pojęcie "betonozy". Jako jeden z pierwszych to zjawisko zaczął dokumentować i piętnować Jan Mencwel, miejski aktywista, działający w warszawskim stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze. Zebrał zdjęcia z całej Polski, pokazujące miejskie rynki i place przed i po "rewitalizacji". Skupił się na tych, które pozbyły się drzew, krzewów, trawy - wszelkiej zieleni. Wiele zdjęć pokazuje wręcz degradację placów, przemienionych w betonowe pustynie.

Ale betonoza to nie gwałt tylko na estetyce, ale i cios zadany zarówno przyrodzie, jak i mieszkańcom dotkniętych tą "chorobą" miast.

- Drzewa gromadzą wodę w swoich systemach korzeniowych i liściach w wilgotnych okresach i rozprowadzają ją powoli w okolicy w okresach suszy. Drzewa, krzewy i trawa po pierwsze magazynują wodę i oddają ją powoli porami w liściach podczas oddychania (zwiększają gęstość cząsteczek wody, czyli zwiększają wilgotność), a po drugie dzięki pniom, gałęziom i liściom ograniczają dopływ promieni słonecznych. W ten sposób obniżają lokalnie temperaturę i dają cień - mówi w rozmowie z money.pl Alicja Pawelec z WWF.

Już wiadomo, że mamy w Polsce suszę. Niech nie zmylą nas padające od czasu do czasu deszcze - one tylko powierzchownie zraszają ziemię, nie wsiąkają głębiej. Stan względnej równowagi mogłyby przywrócić deszcze padające przez dwa miesiące z rzędu. Obawy rolników, władz i przemysłowców pogłębia zbliżające się lato. To, że wodę musimy oszczędzać, jest jasne jak słońce. A betonoza powoduje, że się jej pozbywamy.

- Takie działania sprzyjają podniesieniu temperatury latem, a więc pozbywaniu się wody z otoczenia. Drzewa są kluczowe dla przetrwania miast i ich mieszkańców w dobie zmian klimatu, ciągłego podnoszenia się temperatury. Są w stanie obniżyć temperaturę w miastach nawet o 5 stopni Celsjusza - mówi nam Pawelec.

I nie są to szacunki aktywistów, ale precyzyjne wyliczenia naukowców, mierzących temperaturę miast z pomocą czujników w satelitach i dokonujących regularnych pomiarów na miejskich placach. A dzisiejsze miasta i tak są wyjątkowo gorące. Ponad połowa ludzi na świecie mieszka w miastach, gdzie z powodu ruchu, pracujących urządzeń, aut, komunikacji i zawieszonych w powietrzu zanieczyszczeń, temperatura i tak jest wyższa średnio o 3 stopnie Celsjusza w porównaniu do terenów poza aglomeracjami. Może i dzięki temu zimę lepiej spędzać w mieście, ale lato potrafi być zabójcze. Dosłownie. Przykładowo - podczas fali upałów w Europie w 2003 r. odnotowano 70 000 więcej zgonów w porównaniu z równoważnymi okresami.

- Wysokie temperatury w miastach podczas fal upałów są związane ze zwiększoną śmiertelnością i zaostrzeniem problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu oddechowego. Przewiduje się, że ekstremalne temperatury będą wzrastać w miarę zmian klimatu - ostrzega Komisja Europejska, bazując na badaniach szwedzkich i chińskich naukowców. Proponuje przy tym zwiększanie ilości zieleni w miastach.

Co potrafi drzewo?

Każde drzewo jest w zasadzie superwydajną, potężną pompą, zasysającą wodę z gleby i przetrzymującą ją w swoich tkankach. Bez żadnego silnika, ropy i prądu jest w stanie pompować wodę na wysokość nawet do 140 metrów. Obliczyli to naukowcy, a natura potwierdziła - wyższych drzew na świecie po prostu nie ma. Drzewo nie jest samolubne - dzieli się swoim skarbem ze wszystkimi. W ciągu doby jedno tylko drzewo jest w stanie oddać od 200 do 400 litrów wody do otoczenia.

- Zieleń w mieście reguluje mikroklimat miejski. Zapewnia cień, ale również większą wilgotność i niższą (nawet o kilka stopni) temperaturę niż otoczenie. Drzewa fenomenalnie gromadzą wodę w wilgotnych okresach i rozprowadzają ją w okolicy w okresach suszy. Ponadto, przebywanie przez co najmniej godzinę dziennie wśród dzikiej przyrody zwiększa naszą odporność i polepsza nasze samopoczucie - mówi Alicja Pawelec.

To nie wszystko - badania w USA wykazały, że cień z drzew może obniżyć koszty klimatyzacji domów jednorodzinnych o 20 do 30 procent. Ba, jedna niewielka grusza pracuje z wydajnością dwóch domowych klimatyzatorów.

Sadzić, nie betonować - mówią eksperci

- Wchodzimy z pełną prędkością w kryzys klimatyczny i nie ma już czasu na kontynuację krótkowzrocznych i złych działań poprzednich pokoleń. To, że w mieście powstanie kolejny park, absolutnie nie oznacza zabrania tej przestrzeni kulturze (koncertom, sylwestrom itp.)! Najlepszym przykładem są tutaj warszawskie Pola Mokotowskie: jest to na co dzień olbrzymi teren parkowy, służący wytchnieniu i rekreacji społeczeństwa. Co roku w maju ten teren gości wielkie wydarzenia kulturalne - koncerty juwenaliowe gromadzące tysiące osób! Wielofunkcyjność tego parku możliwa jest dzięki jego dobremu zaplanowaniu: są zarówno strefy intensywnie zadrzewione jak i strefy otwarte, z łąkami kwietnymi, na których mogą odbywać się sylwestry, koncerty i inne wydarzenia masowe - mówi Alicja Pawelec, wskazując na to, że zieleń nie kłóci się z pojęciem miasta.

