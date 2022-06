Bez tego nie wyjeżdżaj na zagraniczne wakacje. NFZ zachęca do wyrobienia darmowej karty

EKUZ nie musi oznaczać bezpłatnego leczenia

Wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne, za to karta ta może nam oszczędzić wielu kosztów podczas pobytu za granicą. "W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą - przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia we wtorkowym komunikacie. I tłumaczy, że osoba, która ma EKUZ, skorzysta z pomocy medycznej na identycznych prawach, które obowiązują osoby ubezpieczone w państwie, do którego ta osoba podróżuje.