Bezpłatne autostrady. Wiceszef resortu infrastruktury zabrał głos

- Jestem zwolennikiem, żeby wszystkie autostrady w Polsce dla samochodów do 3,5 t były bezpłatne, to zwiększa oczywiście bezpieczeństwo podróży. Chcielibyśmy podróżować tymi najlepszymi trasami. Może to być barierą dla wielu osób, jeżeli trzeba uiścić opłatę - powiedział wiceminister. Według niego prywatne odcinki powinny trafić pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.