Bezrobocie rekordowo niskie. Maląg: potrzebne ręce do pracy

Wskazała, że polski rynek pracy jest dziś uzupełniany przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego. - Tych osób jest około 300 tys. Patrząc na liczbę nadanych numerów PESEL – ponad 1,2 mln, z czego połowa to dzieci, to wskaźnik zatrudnienia obywateli Ukrainy jest dobry i cały czas rośnie – przekazała Maląg.