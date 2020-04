Biebrzański Park Narodowy w płomieniach. Strażakom walczącym z żywiołem brakuje sprzętu

W akcji gaszenia parków uczestniczą strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i druhowie z OSP, leśnicy z Lasy Państwowe, miłośnicy przyrody oraz lokalne oddziały Wojska Obrony Terytorialnej Biebrzański Park Narodowy jest z "natury rzeczy" trudnym miejscem do wygaszania pożaru, a obecną sytuację utrudnia dodatkowo fakt, że palą się trudno dostępne miejsca, do których nie ma bezpośredniego dojazdu.

Jak informuje straż, nocna akcja gaśnicza upłynęła w miarę spokojnie. Mimo to Biebrzański Park Narodowy nadal trawią płomienie, a strażakom zaczyna brakować potrzebnego sprzętu - m.in. tłumic do ręcznego gaszenia, małych motopomp, które można przenosić w niedostępny teren, służących do pobierania i gaszenia wodą z bagien, cieków wodnych oraz paliwa na dojazdy.