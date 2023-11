Bieda, brud i Ukraińcy dookoła. Rosyjski "dziennikarz" mówi, co zobaczył w Polsce

Jak donosi Biełsat, "dziennikarz" rosyjskiej "Komsomolskiej Prawdy" Witalij Soczkan przyjechał do Polski na grób dziadka i relacjonuje, co tutaj zobaczył. Swoich rodaków przekonuje, że Polska to kraj biedny, brudny, pełen Ukraińców. Pracownik ulubionego tabloidu Putina żali się też, że Polacy nie doceniają wkładu ZSRR w odbudowę powojennej Polski.