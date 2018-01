Biedroń, Gessler, Duda i Lewandowski. Zobacz, jak znani wspierają WOŚP

Jak co roku do aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołączają znane osoby: politycy, aktorzy, sportowcy. Poproszeni o przekazanie przedmiotów na rzecz fundacji Jurka Owsiaka, ofiarowują koszulki z autografami, zdjęcia, sprzęt sportowy czy... zaproszenia na wspólny spacer czy kolację. Wszystko po to, by wesprzeć cel, którym w tym roku jest wyrównanie szans w leczeniu noworodków poprzez wsparcie dla podstawowych oddziałów neonatologicznych.