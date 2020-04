Biedronka i Lidl otwarte do północy, a nawet całą dobę. Gdzie i w jakich godzinach zrobić zakupy na święta?

Lidl i Biedronka są teraz otwarte aż do północy, wiele z nich będzie też otwarte przez całą dobę. Skomplikowana przez koronawirusa sytuacja w handlu spowodowała sporo zmian w działalności sieci sklepów. Kiedy zakupy mają robić seniorzy i czy 5 kwietnia mamy niedzielę handlową? Wyjaśniamy wszelkie zawiłości.

1 kwietnia weszło w życie rządowe rozporządzenie zmieniające zasady działania sklepów i robienia zakupów. Najważniejsze w nim jest to, że do placówki handlowej czy lokalu usługowego może naraz wejść maksymalnie 3 razy więcej osób, niż wynosi liczba kas. Tłumacząc to na ludzki język: jeśli w sklepie są 3 kasy, to w środku może być 9 osób; jeśli kas jest 5 - klientów może być najwyżej 15.

W efekcie przed wieloma supermarketami i dyskontami, jak Biedronka i Lidl, tworzą się kolejki osób czekających na możliwość wejścia do sklepu. Takie sieci handlowe w odpowiedzi na rządowe rozporządzenie wprowadziły więc całkiem nowe godziny i zasady otwarcia.

Jak otwarty jest Lidl?

W Polsce jest dziś 720 sklepów Lidl. Obecnie wszystkie z nich są otwarte od 6 do 24. W niedzielę 5 kwietnia – kiedy nie obowiązuje zakaz handlu – niektóre sklepy mają nieco zmodyfikowane godziny otwarcia. Część zacznie później – o godz. 7, a niektóre zamkną się odrobinę wcześniej – o godz. 23.

Wyjątkiem jest 97 sklepów – głównie w dużych miastach – które będę teraz otwarte przez całą dobę. No prawie – między godz. 3 a 4 w nocy będą zamknięte, jest to tzw. przerwa techniczna.

Szczegółowa lista sklepów Lidl z godzinami otwarcia znajduje się na stronie tej sieci handlowej.

Jak otwarta jest Biedronka?

Biedronka zdecydowała się na nieco inne rozwiązanie. Obecnie (od 2 kwietnia) sklepy tej sieci wydłużają godziny otwarcia – będą czynne w godz. 6 – 24. Dodatkowo w tygodniu przedświątecznym, czyli w dniach 7-10 kwietnia, sklepy Biedronka będą czynne całą dobę.

Uwaga - sieć zaznacza, że ze względów operacyjnych godziny otwarć poszczególnych sklepów mogą być inne. Stosowne informacje będą dostępne bezpośrednio w placówkach.

Kaufland – godziny otwarcia

Od 1 kwietnia 2020 sklepy Kaufland są czynne w godzinach 6-23. Od tej zasady jest dosłownie kilka wyjątków. Do godziny 22 otwarte będą sklepy w Ostrowie Mazowieckim, Kwidzynie, Malborku, Olsztynie i Białej Podlaskiej. Przyczyną są miejscowe ograniczenia w handlu po godz. 22. Z kolei sklepy w Nowym Sączu, Świdniku, Mysłowicach, Turku i Gorzowie Wielkopolskim będą otwarte do godz. 23, ale kupno alkoholu będzie w nich możliwe jedynie do godz. 22 – również ze względu na miejscowe ograniczenia.

Carreforur – w jakich godzinach można zrobić zakupy?

Ta sieć handlowa składa się z kilku różnych formatów. Mamy więc niewielkie sklepy Carrefour Express, osiedlowe Carrefour Market i duże supermarkety. Te ostatnie zlokalizowane są najczęściej w galeriach handlowych. Mimo ograniczenia działania takich centrów Carrefour zapewnia, że supermarkety otwarte są do godziny 20.

Żabka – otwarta jak zwykle, ale...

Standardowo sklepy tej sieci działają w godzinach 6-23. Nie jest to jednak sztywna zasada. Właściciele wielu sklepów ograniczyli czas pracy i działają one od 7 do 22.

Czy to prawda, że seniorzy mają robić zakupy między 10 a 12?

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem osoby w wieku powyżej 60 lat mają ułatwiony dostęp do sklepów spożywczych i aptek w godzinach 10-12. Nie oznacza to, że mogą one robić zakupy tylko o tej porze – mogą na nie iść w każdym momencie. Rządowe rozporządzenie oznacza, że między 10 a 12 osoby młodsze nie mają wstępu do spożywczaków i aptek, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych – jak na przykład zakup leku zbijającego gorączkę dla dziecka.

Czy niedziela 5 marca jest niedzielą handlową?

Tak – w najbliższą niedzielę wszystkie sklepy mogą być otwarte. Warto przypomnieć, że w kwietniu 2020 roku mamy jeszcze jedną tzw. niedzielę handlową – wypada ona 26 kwietnia. W całym 2020 roku mamy tylko 7 takich niedziel.

